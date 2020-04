CarognaVirus Exxx…Polzive!!! La cresta d’oro delle mascherine: 400% su ogni pezzo. 22 mila pezzi sequestrati a Portogruaro privi di marchio CE come quelle che Fontanini vuole dare agli udinesi. Esclusivo.

La cresta d’oro delle mascherine. Crudeltà animale ai tempi della peste. Mascherine acquistate da un distributore cinese a 50 centesimi e vendute a 5 euri, ricarico di oltre il 400%. E la gente s’incazza, fra banche, casse integrazioni e bidoni, la tensione sale di giorno in giorno. Il sequestro è avvenuto qualche giorno fa a Portogruaro VE, reso noto solo oggi. Indagini avviate dalla Procura di Pordenone. Un bidone che fa vergogna.

Oltre alla cresta d’oro, i manigoldi vendevano anche un prodotto non in regola. La Guardia di Finanza infatti ha scoperto che le 22.000 mascherine sequestrate erano prive delle prescritte certificazioni di idoneità e sicurezza. Le stesse carenze e irregolarità di quelle che che il sindaco di Udine ha acquistato (vedi Leopost del 20 aprile) e che intende regalare agli udinesi. 10mila mascherine prodotte in deroga alle disposizioni sanitarie e prive del marchio CE. Ulteriore e ciclopica figuradimerda del sindaco leghista.

Le mascherine sequestrate a Portogruaro, in parte ritirate dal mercato dallo stesso venditore, erano irregolari in quanto prive della marcatura CE o dell’autocertificazione. Il rappresentante legale della società distributrice è stato denunciato per frode in commercio alla Procura di Pordenone che ha disposto la perquisizione dei locali aziendali e la verifica documentale della filiera di approvvigionamento e distribuzione del materiale.