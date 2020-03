CarognaVirus Exxx…Polzive!!! La peste capovolta: E’ di Brescia l’azienda che ha venduto agli americani oltre 500mila tamponi. Esclusivo.

Si chiama Copan Diagnostics ed ha sede a Brescia. È l’azienda che ha venduto agli Stati Uniti oltre 500mila tamponi per effettuare i test del coronavirus. La fornitura è stata caricato su un cargo della Us Air Force e spedita lunedì scorso dalla base Usaf di Aviano, in Friuli, con un volo militare diretto a Memphis, in Tennessee, pronti per essere distribuiti in tutta l’America. La conferma è arrivata dall’ambasciatore americano a Roma Lewis Eisenberg, che in una nota ha ringraziato l’azienda italiana: «Siamo lieti che la Copan Diagnostics continui a produrre tamponi per i test in quantità sufficienti per soddisfare le richieste in Italia e le vendite all’estero», afferma sottolineando come «il settore privato italiano contribuisce a salvare vite nel mondo. Mi congratulo per questo sforzo».

L’ambasciatore spiega quindi come «gli Stati Uniti continueranno ad acquistare questi tamponi da aziende italiane secondo le proprie necessità». Una conferma che l’operazione di lunedì sarà seguita da altri trasvoli.