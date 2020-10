CarognaVirus Exxx…Polzive!!! La peste entra nel palazzo della regione: 5 casi a Udine. Esclusivo.

Nel giorno in cui riapre il 12esimo piano delle terapie intensive dell’ospedale Cattinara di Trieste, nella sede della regione di via Sabbadini a Udine vengono segnalati 5 casi di contagio da Corona Virus. Panic-Virus. Tutto è top secret. Le disposizioni sanitarie imposte, evidentemente non sono bastate ad impedire il contagio.

L’assessore Riccardi ha annunciato…”Oggi è stato riaperto il 12. piano dell’Ospedale di Cattinara a Trieste attrezzato per la terapia intensiva e semintensiva, dove opereranno equipe di anestesisti e pneumologi per l’assistenza ai pazienti Covid”.