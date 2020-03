CarognaVirus Exxx…Polzive!!! La peste in video conferenza. Situazione in FVG: E’ un prete il 13°contagiato dal Covid-19 in regione. Dati in aggiornamento.

Da Udine Today:

“E’ un sacerdote che svolge la funzione di docente al seminario arcivescovile di Castellerio, in comune di Pagnacco, il tredicesimo soggetto contagiato dal Coronavirus. Il religioso avrebbe contratto il virus a Milano, nel corso di un convegno.

Ora si trova ricoverato – l’unico dei friulani in questa situazione – al reparto Malattie infettive dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Non è in gravi condizioni. Contestualmente il rettore del seminario friulano ha disposto la chiusura della struttura e la messa in quarantena per tutte le 35 persone che ci vivono”.

Il comunicato della regione delle 16,40:

Palmanova (Ud), 3 mar – I tamponi effettuati in Friuli Venezia Giulia, rispetto ai dati comunicati in mattinata, passano da 306 a 346, di cui 48 in corso. Le persone attualmente in isolamento domiciliare crescono da 193 a 208 di cui 23 a Pordenone, 107 a Udine, 33 a Trieste e 45 a Gorizia.