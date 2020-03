CarognaVirus Exxx…Polzive!!! La peste s’infila nella finanza friulana. Impestazioni sospette a Udine: Sbarrato un ufficio e 4 persone in prudente isolamento. Ipotesi contagio per un amministratore locale. Virus Esclusivo.

L’azienda sanitaria Friuli Centrale sta cercando di monitorare e contattare tutte le persone che in questo fine settimana sono entrate in contatto con un portatore di Covid-19. Fra queste c’è anche il sindaco di Pasian di Prato, Andrea Pozzo che si trova prudentemente in osservazione nel proprio domicilio. Il sindaco assicura di stare molto bene e di attendere le disposizione dell’azienda in quanto è un paziente asintomatico. Dovrà restare in quarantena fino a lunedì 16 marzo. Per quanto riguarda l’istituto finanziario udinese, le precauzioni sono state prese solo in un ufficio, forse un eccesso di prudenza, resta il fatto che da stamattina la porta è sbarrata.