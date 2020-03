CarognaVirus Exxx…Polzive!!! L’appassionato dei Genesis Alessandro Da Re (Frie) guida la riscossa dell’economia friulana: “La prima pratica di anticrisi-corona-virus ci arriverà entro un mese, a breve la normativa applicativa”. Esclusivo

Alessandro Da Re, avvocato con studio a Pordenone è presidente del Frie (fondo di rotazione per le iniziative economiche). Gli tocca la grana più incasinata che il Friuli abbia mai conosciuto dal ’76 ad oggi. Partiamo dal fondo: “Lavoreremo incessantemente, grazie anche alla tecnologie e a costo di fare un comitato a settimana, sto mettendo in piedi il meccanismo delle riunioni in video conferenza. Dobbiamo viaggiare veloci per dare risposte rapide alle richieste del settore economico friulano”.

Il modello è quello delle misure “anticrisi” del 2008 istruite dal Mediocredito. Mercoledì scorso il consiglio regionale ha approvato “l’anticrisi speciale” sul corona virus, ovvero prestiti e liquidità per le imprese. “Fino ad oggi – osserva Da Re – gli anticrisi erano quasi tutti in capo a Mediocredito, il cui istituto ha fatto un gran lavoro vista anche la mole di istruttorie protocollate. Ora le cose cambiano e – puntualizza il presidente – un pò grazie anche allo sviluppo impresa, gli anticrisi che prima erano generici, oggi diventano specifici attraverso una sezione dedicata che si occupa solo di aziende che hanno subito il tracollo a causa del Corona Virus.

Auspico – aggiunge Da Re – la convocazione a breve di un incontro con Barbara Zilli, Sergio Bini, il presidente Fedriga, io e i vertici di Mediocredito per organizzare la struttura affinché la banca sia pronta a ricevere e sveltire le pratiche di erogazione dei fondi”.

In attesa della delibera applicativa, la prima istruttoria potrebbe già arrivare entro un mese.