CarognaVirus Exxx…Polzive!!! Le regole non valgono per i migrantes. A Bonzicco (Ud) i residente nell’angoscia: Alcuni migrantes non rispettano la quarantena e l’isolamento, visti oggi passeggiare per il paese. Nessuno controlla. Esclusivo.

Angoscia e terrore a Bonzicco, frazione di 160 anime del comune di Dignano (Ud) guidato dal leghista Toller. Da poco meno di un anno, in un edificio accanto alla chiesa, sono ospitati circa una decina di migrantes. Uno di essi è risultato positivo al corona virus ed è stato trasferito in una struttura sanitaria. Ai restanti 8 è stata da ieri imposta la quarantena, come si fa regolarmente. I richiedenti asilo dovrebbero rispettare la consegna e invece se ne sbattono. Oggi alcuni residenti li hanno visti passeggiare tranquillamente per il borgo ignorando la prescrizione dell’isolamento. Nessuno li controlla, né la cooperativa che li segue, né le forze dell’ordine. Immagini che hanno messo in angoscia i residenti, le famiglie, i bambini e le persone anziane. Una vergogna planetaria cui un piccolo paese è costretto a subire. A Udine c’è voluta la ramanzina di due consiglieri comunali di Fratelli d’Italia contro il sindaco per far controllare la caserma Cavarzerani, a Dignano si spera che la maggioranza a guida leghista del vice sindaco Toller trovi una soluzione riparatoria affinché grave fatto non si ripeta. L’edificio va blindato per tutta la durata della quarantena.

Ecco un brano dell’interrogazione di Vidoni e Pittioni al sindaco di Udine:

“…Invece continuano a bivaccare incontrollati per le vie e i parchi di Udine !

Hanno l’autocertificazione ????

Tutti i Cittadini e i commercianti fanno enormi sacrifici vanno fatte rispettare anche a queste persone le nuove norme !”.