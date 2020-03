CarognaVirus Exxx…polzive!!! Lega friulana senza pietà e senza vergogna: anche nella città deserta di Udine Fontanini sguinzaglia gli ausiliari a fare multe. Tirar su soldi ai tempi della peste. Esclusivo.

Mai visto un centrodestra contro l’impresa come quello di Udine. Bastonare, Bonafede è zero in confronto. Dopo le nuove disposizioni sindacali, la città è deserta. Qualche furgoncino, qualche auto e tanti ausiliari del traffico, almeno 4 in servizio stamattina. I due in foto sono stati immortalati in via Cisis e in via Sabbadini, mentre era in corso il consiglio regionale. Fedriga riunisce il consiglio regionale per drenare qualche soldo all’impresa e il peggior sindaco leghista del Nord punisce l’automobilista, chi, preso da mille pensieri, scorda involontariamente la rinnovatura del tiket. Perseguitare la partita iva, senza pietà. L’obiettivo dei disperati: Fontanini, Ciani, Franz, Laudicina, Manzan, Michelini, Falcone, Barillari, Battaglia, Cigolot e Olivotto è quello di desertificare ancora di più la città.

Dopo il Corona Virus, Udine deve fare i conti con la peste leghista che impesta la città più elegante del Nord. Obiettivo da raggiungere circa 3milioni di euri per il 2020. Succhiare chi è già tassato. Non sapendo fare altro, i 70 pelandroni di via Girardini guidati da un ufficiale abusivo, si limitano a fare multe. Ai tempi della peste.