CarognaVirus Exxx…Polzive!!! L’impresa rulla la politica: Mattiussi chiede un consiglio regionale straordinario a Udine; Bepi Pavan strapazza il vitaliziato sindaco di Udine; Barberio dalle 5 del mattino con gli allevatori; Demetrio, il direttore dell’agenzia di stampa della regione FVG e del BUR, si balocca con gli aforismi. Virus Esclusivo.

Franco Mattiussi, solido ristoratore dell’area patriarcale aquileiese, ha incalzato la politica regionale fino ad ottenere la convocazione di un consiglio regionale straordinario a Udine in auditorium (distanze di sicurezza garantite), nei prossimi giorni. Mattiussi si è rivolto a Fedriga e lo sbrego è micidiale. Il comparto è in ginocchio, alberghi ristoranti, servizi, turismo, arte è tutto KO, una catastrofe.

Occorre dare un segnale, troppi sono stati gli esempi che hanno certificato l’affanno di una classe politica disorientata di fronte all’emergenza e che sono stati protocollati questa settimana. L’irresponsabile Gabrovec che fa chiudere i lavori di un consiglio regionale, il sindaco leghista di Udine che sbaglia un’ordinanza facendo infuriare le categorie produttive (la mesata, lui e gli assessori la tirano comunque), il sindaco di Colloredo di Monte Albano che invita la popolazione a “…morire da eroi con la birra in mano” e infine il cocco di Fedriga, tal Demetrio Filippo Damiani che, pur ricoprendo un ruolo delicatissimo nell’informazione istituzionale (è direttore dell’agenzia Regione Cronache e delle pubblicazioni del BUR), si diverte a scanzonare una tragedia economica su facebook scomodando la comicità del “teatro dell’assurdo”. Il direttore del più autorevole organo d’informazione della regione FVG si dimostra totalmente irresponsabile di fronte alla catastrofe. Demetrio tira 100mila euri/anno, paga Pantalone.

In ogni caso, Mattiussi dovrebbe annunciare in queste ore l’esito del suo pressing su Fedriga. Fra gl’infaticabili consiglieri regionali attaccati all’impresa, viene notato anche il grande lavorìo di Leonardo Barberio che fin da stamattina sta incontrando gli allevatori per trovare le soluzioni al decreto del governo che isola il Nord.