CarognaVirus Exxx…Polzive!!! L’Italia che aiuta: In Fvg l’assunzione in emergenza di infermieri e tecnici di radiologia è pagata 11 euri lorde, gli infermieri dell’associazione privata Croce Rossa Italiana 35 euri/ora. Il caso dell’appalto per un mese a San Giorgio di Nogaro: 25mila euri. Esclusivo

35 euri contro 11. La lettera all’ARCS dove si denuncia lo scandaloso trattamento economico è pubblicata sul quotidiano on line “FriuliSera”.

Secondo quanto riporta la testata on line, “FriuliSera”, è di 11 euri lorde il compenso per l’assunzione in emergenza di Tecnici di radiologia, Infermieri, Assistenti sanitari, Tecnici di laboratorio e Tecnici della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare per l’emergenza Covid-19. 11 euri invece di 30.

Diverso il trattamento se invece l’infermiere fa parte delle associazioni “No Profit” della Croce Rossa Italiana, in quel caso il compenso orario è di 35 euri/ora. Oggi, l’Arcs ha assegnato l’affidamento per il mese di aprile all’associazione Croce Rossa Italiana di Palmanova, la gestione della postazione del soccorso territoriale di San Giorgio di Nogaro per un importo di 25mila 620 euri. Periodo dal 1° al 30 aprile 2020 e per 12 ore al giorno dalle 8 alle 20. Se per esempio i turni sono di 6 ore, l’infermiere tira oltre 6.000 euri/mese. L’importo è determinato dal costo ora del personale infermieristico: 35 euri. Il motto dell’associazione privata è: “Il tempo della gentilezza”.

Proprio ieri Alessandro Beux, Presidente nazionale della FNO TSRM (La Federazione Nazionale Collegi Professionali Tecnici Sanitari di Radiologia Medica) e PSTRP, e Giorgio Sirotti, Presidente dell’Ordine del Friuli Venezia Giulia avevano denunciato la triste situazione di frustrazione economica di chi è chiamato in Friuli a supportare l’emergenza Covid-19. Avevano inviato una lettera all’azienda di coordinamento della sanità friulana, si chiedevano come il nostro Paese possa accettare di pagare 6,50 euro netti/ora i professionisti sanitari chiamati a gestire l’emergenza Covid-19, coi rischi di ammalarsi e di perdere la vita che ciò comporta. Il compenso dovrebbe prevedere una cifra di € 30,00 al netto eventuali di oneri riflessi e IRAP. Ma in realtà si traduce in 11 euro lorde/ora (circa 6,50 euro netti/ora) proposti dall’agenzia interinale Gi Group. La lettera è stata pubblicata sul sito “Friulisera”.