CarognaVirus Exxx…Polzive!!! Mercoledì 11 marzo si riunisce il consiglio regionale FVG a Udine; i nomi degli assenti; Trema Udine per l’extracomunitario parcheggiato in comando vigili; Fontanini non fa rispettare le distanze di sicurezza nei bar. I residenti invocano un commissario. Virus Esclusivo.

L’appello di Franco Mattiussi è stato accolto e c’è un problema sicurezza a Udine. Chi è il responsabile sindacale dell’incolumità del personale della polizia locale di Udine?

Il consiglio regionale del Friuli VG si riunirà mercoledì 11 marzo nell’auditorum della regione di Udine. All’ordine del giorno le prime misure per fronteggiare i danni causati dal Covid-19. Non potranno partecipare ai lavori i consiglieri Slokar, Gabrovec, Mazzolini (oggi ha fatto il test del tampone), Morettuzzo, Bolzonello, Lippolis e Ghersinich. Intanto scoppia la bufera a Udine, il sindaco leghista Fontanini ignora le prescrizioni, non segue la fase delicata dell’emergenza in città e lascia fare. Nell’immagine in alto, si vede il bar di piazza del Lionello frequentato da avventori che non rispettano un minimo di regole. nell’altra foto un povero egiziano si trova ancora chiuso nel locali del comando della polizia locale di via Girardini. Chiamate un commissario per liberarsi di questa maggioranza d’incapaci.