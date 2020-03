CarognaVirus Exxx…Polzive!!! Siamo peggio dei Cinesi: Monta la polemica dei sindaci friulani contro il governo Conte. Il sindaco di Gemona comunica: “Segnalo che il governo Conte ha sospeso da oggi le comunicazioni dei casi di positività ai sindaci”. Testo Esclusivo.

Pochi minuti fa, il sindaco di Gemona Roberto Revelant ha comunicato sulla propria pagina facebook di aver ricevuto un’informazione da parte della presidenza del consiglio dei ministri che le comunicazioni ai sindaci sui casi di positività al virus, sono sospese.

Chi è il sindaco? È competente poi in materia di sicurezza pubblica, svolge funzioni di polizia giudiziaria, vigila sull’ordine pubblico, adotta ordinanze contingibili ed urgenti in caso di pericolo per l’incolumità dei cittadini, può ordinare la modifica degli orari degli uffici e regolare l’attività dei servizi pubblici.

Esplode la bufera in Friuli dove molti primi cittadini sono infuriati col governo centrale a causa di queste mancate informazioni ora ribadite da Revelant e più stringenti rispetto ieri. Con lui anche Govetto di Pavia di Udine, Fedele di Trivignano e Lenarduzzi di Ruda,