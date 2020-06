CarognaVirus Exxx…Polzive!!! Nasce in Friuli la mascherina più innovativa: «iVi98» del Gruppo Fulchir, 1a azienda Fvg accreditata dall’Istituito Superiore di Sanità. Obiettivo, produzione di 10milioni di pezzi al mese. Esclusivo

Il Gruppo “IVision” della famiglia friulana Fulchir si allarga. Dalla digital company IVision Group è sorta una nuova divisione, quella di IVision Healt specializzata nella produzione di Dispositivi di Protezione Individuale fra i quali le famose mascherine.

E’ di mercoledì scorso la notizia che l’Istituto Superiore di Sanità ha accreditato la nuova azienda (Cov 1297), unica in Friuli, alla produzione e vendita di mascherine facciali a uso medico di tipo 2. La prima unità locale di produzione è stata individuata a San Dorligo della Valle a due passi da Trieste e dal porto. Non è escluso che in futuro possano aggiungersi altre sedi di produzione.

L’interesse della famiglia Fulchir per i dispositivi sanitari è nato nel periodo del Lockdown quando anche a Nord Est, in Veneto e in Friuli, è scoppiato il caso mascherine. In particolare in FVG dove alcune aziende, senza accrediti e con certificazioni approssimative sono state incaricate dalla Protezione civile di fornire circa 2milioni di pezzi. I prezzi oscillavano come sulle montagne russe, da 1,90 a 4,50 € a mascherina. Un caos. Che ora si spera venga riequilibrato con la nascita della “IVision Healt”.