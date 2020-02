CarognaVirus Exxx…Polzive!!! Negli ospedali friulani è come sul Titanic: Vietato l’ingresso agli operatori sanitari negli uffici delle Strutture direzionali. Linea Braganti: IO SO’ IO…VOI NUN SIETE UN CAZZO! Esclusivo.

L’avviso, apparso davanti alle sedi degli operatori sanitari dell’azienda sanitaria del Friuli Centrale, quella diretta da Braganti, ha provocato un forte smarrimento fra il personale che in questi giorni di emergenza virus, si fa un deretano come un verzotto. L’avviso recita: “Avuta lettura dell’ordinanza contingibile e urgente del ministero della salute e della regione FVG (…) sino al 1° marzo è vietato al personale sanitario (avvicinarsi) l’accesso agli uffici della struttura complessa…”.

I commenti dei poracci non si sono fatti attendere e sono stati raccolti dal blogger: “La considerazione dei dirigenti verso il nostro lavoro e impegno, è pari a zero…, noi possiamo anche ammalarci – sostengono alcuni operatori – loro (i dirigenti) meglio di no”. E aggiungono: “Noi siamo carne da corsia, rischiamo di venire impestati, loro ci allontanano, potrebbero avere fastidi ad andare in quarantena”. Come sul Titanic, piano inferiore e piano superiore, le scialuppe per i ricchi e l’annegamento per la terza classe. Il marchese del Grillo ai tempo della peste.