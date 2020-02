CarognaVirus Exxx…Polzive!!! Niente allarmi??? Il Friuliano Bordon in provincia di Trento fa chiudere asili nido, università gite scolastiche e manifestazioni sportive con extra regionali. Già attiva una struttura per l’isolamento.Esclusivo.

Matteo Bassetti, presidente della società italiana terapia antiinfettiva rivela: “In Europa ci ridono dietro per nostre misure precauzione”.

Intanto è CoronaVirus e non c’è niente da ridere. Nella provincia di Trento è già attiva una struttura da 100 posti per l’isolamento. In FVG sospese le lezioni nelle università.

Nel Veneto ormai è emergenza, tuttavia il laboratorio di riferimento regionale dell’Azienda Ospedaliera di Padova riesce a fornire il risultato del test in sole 3 ore. Il servizio sarà esteso su tutti gli ospedali Hub della regione.

Il Fvg decreta lo stato di emergenza e il direttore generale della sanità della provincia di Trento, l’udinese Bordon, fa chiudere le università e gli asili nido fino a martedì. Manifestazioni sportive che vedono la partecipazione di atleti provenienti da altre regioni, sospese. Bordon precisa che la collaborazione con i cittadini cinesi sono ottime e diversi si sono recati in isolamento volontario nella struttura predisposta dalla sanità trentina che soddisfa circa un centinaio di pazienti per volta.