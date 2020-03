CarognaVirus Exxx…Polzive!!! Non abbiamo soldi per curare gl’italiani? Li usiamo per mantenere gli afghani. Vestaglia-Fontanini tace sulla prossima invasione di 500 migrantes in Friuli. Bando complessivo da circa 13milioni di euri per 2 anni; Pocket money e scheda telefonica come primo ingresso. Esclusivo.

Non abbiamo soldi per i ventilatori? per le mascherine? per i disinfettanti? per il personale sanitario? Niente paura. In Italia gli impegni di spesa ai tempi della Peste devono essere assicurati per l’accoglienza dei migrantes.

Ecco i dettagli del bando cui Leopost ha dato notizia ieri. Si tratta del “Servizio di accoglienza e assistenza in singole unità abitative di 500 cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale dalla data presunta del 1° aprile 2020, fino al 31 marzo 2021, con opzione 2022. Ovviamente, causa virus, le pratiche sono state rinviate ma la sostanza rimane. Appena l’emergenza peste rientra, si parte: Friuli latrina d’Italia, Fontanini e la sua maggioranza di centrodestra udinese e regionale non pervenuti. Quanto costa la commedia? Analizzando bene il bando della Prefettura di Udine si scopre che: l’importo complessivo dell’accordo quadro è pari a 4.398.125 euri per la durata di un anno. Questo accordo potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, anche in ragione dell’aumento o decremento dei flussi. In questo caso subentra l’opzione della “Ripetizione di anni 1” che implica una spesa aggiuntiva di 6 milioni e 596 mila euri. Il totale, proroga inclusa, porta a un importo di 13 milioni 192 mila euri per accoglienza di 500migrantes. Ovviamente il vincitore dovrà fornire servizio completo di cura e igiene di barba e capelli, fornitura di scheda telefonica da 5 euri e pocket money da 2,5 euri, fino a un massimo di 7,5 euri per nucleo familiare. Friuli discarica d’Italia e tutti in silenzio.