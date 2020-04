CarognaVirus Exxx…Polzive!!! Per Claudio Riccobon (Città di Udine) la sanità è come un centro commerciale: Calano le utenze, il negozio chiude. 210 dipendenti in cassa integrazione, ma i fondi regionali arrivano lo stesso. L’investimento del MyMed nel riservatissimo golf club di Fagagna: 15 ambulatori e due sale chirurgiche. Esclusivo.

Perché proprio ora, in piena emergenza, i vertici del “Città di Cura” di Udine, spediscono in cassa integrazione oltre 210 dipendenti? Quali lacerazioni intestine si sono consumate in questi mesi? Un passo indietro.

Nel mese di maggio scorso, nella holliwodiana cornice del golf club di Fagagna, veniva inaugurato il gioiello di Caludio Riccobon amministratore delegato del “Città di cura” di Udine: MyMed, la nuova struttura sanitaria che comprende 15 ambulatori e 2 sale chirurgiche ambulatoriali per un totale di oltre 20 specialità attive.

Chi è “MyMed”? è la società del Gruppo Policlinico Città di Udine che nasce dalla decennale esperienza della struttura sanitaria di viale Venezia. Una struttura parallela al Policlinico di Udine che gode di quella parte di finanziamento pubblico della regione FVG che è quantificato in circa 130 milioni di euri complessivi/anno. Il caso del Policlinico e il rapporto coi dipendenti affonda le sue radici nel lontano 2019.

Fin da allora la gestione del personale della struttura di v.le Venezia era completamente deficitaria e inadeguata. Per esempio, i rinnovi dei contratti di lavoro in scadenza venivano notificati lo stesso giorno dell’eventuale chiusura. Queste condizioni pregiudicavano l’attività lavorativa, era evidente che i vertici aziendali privilegiavano la copertura di personale negli uffici direttivi e ufficio acquisti della sede distaccata, piuttosto che rinforzare i reparti e i servizi. L’amministratore delegato Claudio Riccobon, ha sempre evitato il dialogo con il personale infermieristico, le sue relazioni erano limitate e riservate a una ristretta cerchia di “amici”.

La gestione degli acquisti è stata condotta in modo avventuroso: disservizi quotidiani sanati solo grazie alla buona volontà degli operatori sanitari, spesso e volentieri i farmaci erano imprestati dall’ospedale di Udine. Non si badava a spese invece per investire fondi aziendali in strutture inutili come il famigerato ufficio dedicato al “controllo di gestione” che non ha prodotto alcun profilo di efficienza strutturale. Tutto a discapito del personale che ora si vede raggiunto e coglionato dalla cassa integrazione.

Tutto questo è sorprendente, visto che in una società di servizi il valore aggiunto è dato dal personale. Se il Policlinico di Udine è diventato negli anni un punto di riferimento della sanità para pubblica in FriuliVG e in Veneto, lo si deve solo ed esclusivamente alla passione e dedizione del personale. Purtroppo, in questi ultimi anni, gli operatori sono stati trattati dai vertici aziendali, in maniera maleducata ed irrispettosa. L’ultimo esempio è una doppia catastrofe friulana: cassa integrazione per 210 dipendenti e il concetto mercatistico della sanità friulana: calano le utenze, ti mando a casa. Di quanto sarà ridotto il riparto dei fondi pubblici della regione alle strutture private e alla struttura città di cura di Udine?