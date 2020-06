CarognaVirus Exxx…Polzive!!! PilatoRiccardi tira un pacco da 250mila euri alla GNV: L’armatore manda la fattura, l’assessore chiede scudo erariale. Spera nella causa civile. Figure dimerda planetarie. Esclusivo.

“Il Piccolo” di oggi rivela che la fattura per l’allestimento della nave-Covid è stata inviata all’Asugi: 246mila euri. Chi paga?

Chi pensa che un grande armatore produca un documento di pagamento fidandosi della parola di un dirigente di azienda sanitaria, vive ancora ai tempi di Ciullo d’Alcamo. Impensabile che non ci sia stato un accordo, un negoziato fra le parti.

Ma li vedete? Poggiana che telefona all’armatore? E l’altro che esegue senza garanzie? Per questo motivo Riccardi aveva tentato la via della protezione erariale.

Emergono ora le ragioni per cui l’assessore Riccardo Riccardi (Indimenticabili le minacce contro Leopost: “Qualcuno si farà male…, molto male”), in data 15 maggio, aveva chiesto al capo della Protezione Civile Borrelli una specie di “scudo erariale” al pari di quello di Fedriga che, essendo soggetto attuatore, è titolare di quello penale. I motivi sono da ricondurre nella soluzione per ospitare gli anziani delle case di riposo di Trieste nella nave-Covid cui l’assessore si era fissato.

Sia su TGRFVG che dall’amico Avarino di Telequattro, il vicepresidente aveva sempre negato che la RegioneFVG avesse sostenuto spese per l’allestimento della nave in funzione di ospedale. Circa 170 posti. Frottole macroscopiche che si rincorrevano da una Tv a un’altra.

Oggi è chiaro il motivo per cui il 15 maggio scorso l’assessore Riccardi aveva inviato quella missiva. La risposta di Borrelli fu categorica: “No assoluto” e richiesta respinta. Una figura dimerda planetaria che coinvolge l’intera maggioranza guidata da Fedriga.

Ora Riccardi, per evitare il pagamento, tenterà la via della causa civile. Confiderà nelle lungaggini dei processi per evitare di pagare il conto. Poi, spese comprese, tutto sarà a carico di Pantalone. Il paradosso di Forza Tragica FVG. Chiedere la riforma della giustizia, ma solo a parole.