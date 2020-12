CarognaVirus Exxx…Polzive!!! Ponte dell’Immacolata anche per la Peste: Solo 359 casi, si scende sotto il 10%. Il virus colpisce la giunta di Trieste, positiva l’assessore Angela Brandi. Esclusivo.

Il Virus fa ponte. Così pare giacchè il report della Protezione Civile consegna i seguenti dati: rilevati 359 nuovi contagi (il 9,02 per cento dei 3.981 tamponi eseguiti), 24 decessi da Covid-19, 58 i pazienti in cura in terapia intensiva e 665 i ricoverati in altri reparti. Questi ultimi due dati sono ancora critici. Interessante un’infografica elaborata da Paolo Spada su fonti del Ministero della salute. Si tratta di una Chart delle regioni stabilita sulla base di nuovi casi per 100mila abitanti registrati negli ultimi 30 giorni. Il Friuli VG è in testa davanti al Veneto e alla provincia di Bolzano. Vedi in calce.

E il virus, dopo la giunta di Udine e di Pordenone, colpisce anche l’esecutivo di Dipiazza. Fonte IL PICCOLO.

L’assessore all’Istruzione Angela Brandi è la prima esponente della giunta Dipiazza a esser risultata positiva al Covid. La politica forzista stava poco bene fin dall’inizio della settimana scorsa, ha quindi avvertito l’azienda sanitaria, che le ha suggerito di fare un tampone. Passaggio sbrigato dall’assessore giovedì scorso, per avere il risultato sabato: positiva. Al momento Brandi fa sapere di stare abbastanza bene, in isolamento a casa nel rispetto della quarantena dei 14 giorni. Dato l’ampio ricorso allo smart working in Comune, gli uffici non ritengono probabili ulteriori contagi nelle fila dell’ente.