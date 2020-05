CarognaVirus Exxx…Polzive!!! Quanto costa una mascherina al pezzo? 3,25 +IVA. Il RUP della protezione civile FVG ha affidato il primo lotto da 180mila euri alla TTK di Pasian di Prato (Ud). Il giallo delle autocertificazioni. Esclusivo

La regione aveva annunciato la necessità di dotarsi di almeno 2milioni di mascherine per contenere il diffondersi del virus Covid-19. Al primo avviso di fornitura di mascherine (46mila) hanno risposto 3 aziende: La Norton di Cisterna di Coseano, la TKK di Pasian di Prato e la Filiamo di Trieste. L’offerta più bassa pervenuta è stata quella della TKK di Pasian di Prato: 3,25 + iva per le prime 46mila mascherine. Norton aveva proposto 4 euri e la Filiamo di Trieste 3,50. Il Rup della protezione civile FVG ha affidato direttamente l’incarico alla ditta di Pasian di Prato, già fornitrice del comune stesso e col prezzo più basso. Il piatto è decisamente ricco e goloso, servito in piena bufera Corona-Virus. La regione aveva pubblicato l’avviso il 20 marzo scorso: “Acquisizione di manifestazione di interesse” per la fornitura di mascherine filtranti a favore della popolazione. Tuttavia, ciò che ha destato la curiosità dei produttori sono state alcune voci relative alle caratteristiche minime del prodotto: Copertura naso e bocca; materiale impiegato; confezionamento e il grado di filtrazione. Su questo dettaglio la Norton non ha voluto correre rischi per via dell’impossibilità, in tempi brevi, di reperire un ente certificatore che attestasse il grado di filtrazione del tessuto attorno ai 5 microns. In media, per ottenere una verifica puntuale sul tessuto occorrono non meno di 5 giorni, com’è stato possibile che il RUP abbia ricevuto dalla TKK il giorno dopo la pubblicazione dell’avviso tutte le autocertificazioni del caso compresa quella del grado di filtrazione? Per alcune aziende specializzate in “quality filter”, nel caso delle mascherine, occorre ”…rispettare i più rigorosi standard richiesti dalla Farmacopea Europea”.