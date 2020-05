CarognaVirus Exxx…Polzive!!! Udine Ri-Partenza. I friulani spernacchiano Federiga e la sua ordinanza. Assembramento oceanico nell’atrio dell’Agenzia delle Entrate di via Gorghi. Distanza sociale non pervenuta. Foto esclusive.

L’ultima ordinanza di Fedriga è chiara: «…sia vietato ogni assembramento tra non conviventi in proprietà privata e pubblica».

Questa immagine, scattata oggi nell’atrio dell’Agenzia delle Entrate di Udine, rivela un totale sbattimento di cojones da parte del popolo friulano, non digeriscono ordinanze e se ne fregano di Fedriga. E’ questo il Friuli autonomo.

Stamattina, sia all’esterno che all’interno dell’edificio, si trovava un gran numero di utenti ammassati in attesa del numero. Sono gli uffici dell’Agenzia delle Entrate di via Gorghi che, in situazione di emergenza Coivid, restano aperti due volte la settimana, il lunedì e il giovedì. Ovviamente nessun controllo, né da parte delle Forze dell’ordine nemmeno della Polizia Locale impegnata a perlustrare e a tirar su multe in ogni angolo della città contro gli esercenti e gli automobilisti. Oggi è lunedì, l’ordinanza è fresca di battitura, giovedì in via Gorghi sarà peggio.