A Napoli si contano i danni dopo gli scontri contro De Luca e il coprifuoco. A Santa Lucia e nella zona del Lungomare, questa mattina, si contano i danni, dopo gli scontri di questa notte tra forze dell’ordine e manifestanti, scesi in piazza per protestare contro il coprifuoco – e il paventato lockdown – imposto da De Luca: cassonetti dati alle fiamme, segnali stradali divelti, transenne utilizzate come armi, Video di ieri sera.