CarognaVirus Exxx…Polzive!!! Sale il tasso dei positivi-tamponi, Friuli a rischio. Fedriga stringe i tempi per convocare la conferenza stato regioni. Esclusivo.

In Friuli non va bene, si accendono nuove spie di allerta. Gli ultimi dati forniti dalla regione sbarellano il quadro. Sale il tasso di positivi/tamponi che si porta a 13,5%. Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 608 nuovi contagi (il 13,50 per cento dei 4.505 tamponi eseguiti) e 12 decessi da Covid-19. Scendono a 43 i pazienti in cura in terapia intensiva mentre salgono a 401 i ricoverati in altri reparti.

Intanto sul fronte ministeriale Fedriga rompe gl’indugi e da domani inizierà a tartassare i suoi colleghi per convocare, entro giovedì, la conferenza stato regioni per tentare di riportare il Friuli in zona gialla, come il Veneto. Operazione difficilissima visto che Bonaccini è rimasto colpito da una polmonite bilaterale.