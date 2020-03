CarognaVirus Exxx…Polzive!!! Sbrego leghista ai tempi della peste. Il virus seppellisce Salvini. E’ nata la Lega dei governatori Zaia, Fedriga, Fontana. I presidenti in trincea, il leader a fare shopping. Nulla sarà più come prima. Esclusivo

La passeggiata di Salvini con morosa per le vie di Roma non è stata gradita dai governatori del Nord.

Zaia, Fontana e Fedriga sono in prima linea e questo tizio se ne va per le vie della capitale in cerca di un supermercato (in via del Tritone)? No, non si fa. E in Lega iniziano a prendere le distanze dalle felpe. Ormai nel Carroccio ai tempi della peste si guarda con interesse a questo nuovo corso, una nuova classe dirigente che poggia sui governatori del Nord, in particolare su Zaia, Fontana e Fedriga. Tutti sul campo, in trincea. Ecco il report di “Affaritaliani”:

C’era una volta la Lega delle felpe, della campagna elettorale permanente, del Capitano e della sua invincibile macchina da guerra via social. Una Lega che macinava consensi con slogan azzeccati e con frequenti comparsate di Matteo Salvini sui programmi popolari specialmente di Mediaset e La7 (vedi Porro, Del Debbio e Giletti). La Lega che dopo il colpo subito per la nascita del Conte bis aveva saputo riprendersi fino alla sconfitta pesante in Emilia Romagna del 26 gennaio. Ma questa Lega appartiene ormai al passato. All’epoca prima della diffusione del coronavirus in Italia, uno spartiacque anche per la politica, che sta mutando radicalmente la vita sociale e pubblica nel nostro Paese. Oggi Salvini è quello che passeggia per Roma mano nella mano con la fidanzata e senza mascherina, salvo poi replicare alle accuse e alle polemiche: “Posso fare la spesa anche io?”.

Da quando è esplosa l’emergenza Covid-19 anche in Via Bellerio il mondo è cambiato. Ora il Carroccio è quello dei Governatori, primo fra tutti del gentile ma serio e risoluto Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia che, epicentro del contagio, è diventata una sorta di Stato nello Stato in grado di imporre a tutto il Paese, Sud compreso, le restrizioni da quasi zona rossa.

Fontana dialoga costantemente con il governo (dicono che con il ministro degli Affari regionali e delle autonomie Francesco Boccia le telefonate siano anche otto in una giornata)…

Il Governatore lombardo, ex sindaco di Varese ed ex fedelissimo di Roberto Maroni, è sempre alla ricerca del dialogo ma soprattutto delle soluzioni concrete per risolvere i problemi. Ha assunto Guido Bertolaso (ignorato da Conte) per la realizzazione del mega-ospedale in zona Fiera mettendosi alle calcagna del commissario straordinario Domenico Arcuri per il reperimento dei respiratori e del materiale medico necessario. In Veneto, dove comunque la diffusione è più contenuta, Luca Zaia non è stato da meno. Lavora 14 ore al giorno tra riunioni e briefing muovendosi in piena sintonia con Fontana”.

Poi c’è Fedriga costantemente sul campo, ha anche chiesto a gran voce misure ancora più stringenti, visti i tanti (troppi) che non rispettano il divieto di uscire di casa se non per motivi di necessità, lavoro o salute, arrivando perfino a invocare il coprifuoco. Insomma, l’allarme coronavirus ha fatto emergere la nuova Lega dei Governatori, una Lega del fare, operativa, che sa quando dialogare con il governo e quando alzare la voce, mostrandosi capace di imporre la propria linea in tanti casi. Il Carroccio delle felpe e degli slogan di Salvini appartiene invece alla storia.