CarognaVirus Exxx…Polzive!!! Sbrego pallonaro in FriuliVG. Anche la Triestina appoggia la proposta delle squadre dei dilettanti: Annullare i campionati. Rasa al suolo la FIGC regionale. Esclusivo.

Sbreghi pallonari ai tempi del Covid. Le ferite fra la FIGC friulana guidata dal presidente Ermes Canciani, e la maggior parte delle squadre dilettantistiche della regione, sono profonde e dolorose.

La polemica è rimbombata anche sulla pagina dello scandalo a causa della mancanza di elementi di chiarezza sul futuro dell’attività sportiva delle squadre di calcio. La Federazione tentenna, non dà risposte e i dirigenti incalzano.

Il protocollo dell’organo federale presenta problemi logistici ed economici che crescono man mano che si scende di categoria penalizzando soprattutto il calcio dilettanti.

La maggior parte delle squadre regionali chiedono l’annullamento dei campionati e pretendono una chiara presa di posizione del presidente Canciani; da parte delle società non c’è nessuna volontà di proseguire con la stagione, le speranze stanno a zero. Non si discute.

Pro Gorizia, Lumignacco, Fagagna, Codroipo, Torviscosa e le società riportate dal MV dell’altro giorno, non hanno dubbi: Chiudere e pensare al prossimo campionato. Sulla stessa linea anche Mauro Milanese amministratore unico della Triestina, Serie C, che al Tg3 di oggi ha ribadito di voler annullare il campionato.

Dopodomani, mercoledì, il Governo dovrà prendere una decisione ma, come sottolineato dal ministro Speranza, le priorità sono altre.

Lo stesso presidente della FGIC Gabriele Gravina ha detto. “Non posso essere il becchino del calcio italiano”, parlando dell’ipotesi di riprendere il campionato.