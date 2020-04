CarognaVirus Exxx….Polzive!!! Sbrego presidenziale a Tolmezzo: Il presidente dell’Uti Brollo fa rintracciare il presidente Da Pozzo. Scoperto in camporella con famigliola e senza mascherina, video esclusivo. Il comune deve fatturare e tirar su multe, le casse piangono, aumentate le addizionali IRPEF e IMU. Esclusivo.

Video

Ciò che Fedriga dispone, Da Pozzo, il potente Da Pozzo, scompone. In mezzo s’incastra il sindaco di Tolmezzo Brollo che è anche presidente dell’Uti Carnia che ha alle sue dipendenze la Polizia Locale.

Ecco il video, al ralenty, girato ieri 25 aprile festa delle libertà perduta in Italia. Le immagini mostrano la zona in cui l’irreprensibile Gestapo di Brollo, sgama Da Pozzo. La zona è quella del comodo Pra Castello a 5 minuti dal centro di Tolmezzo. Si vede il vigile che ordina alla famigliola di smammare, senza pietà. I tre sono senza mascherina, quello con lo zainetto on the road è Da Pozzo (testi a disposizione…), presidente della CCIAA di Pordenone-Udine e alchimista dei poteri forti in Friuli. Il gruppetto, dopo alcune segnalazioni da parte della Gestapo locale, è stato raggiunto dalla Polizia Locale che inflessibilmente ha eseguito gli accertamenti del caso e sculacciato il presidente. In realtà, molti hanno ragione quando osservano che il 25 aprile del 2020 è stata commemorata la fine della libertà. Ma il problema è ben più profondo e riguarda il comune di Tolmezzo che naviga in cattive acque. E’ l’unico comune d’Italia che in tempi di Corona Virus ha deliberato in consiglio (maggioranza a favore), l’aumento dell’addizionale IRPEF, portata da 0,65 al massimo di 0,80 e l’Imu seconda casa a 0,86. Le ragioni di questi aggiornamenti parlano di un buco di circa 400 mila di euri che Brollo è costretto a ripianare aumentando le tasse e spremendo i cittadini. I colleghi dei comuni della conca tolmezzina mantengono ancora le addizionali a Zero. Tolmezzo latrina d’Italia.

Un disastro economico che si aggiunge alla definizione di legittimità di un debito fuori bilancio riferito alle spese di giudizio derivante da sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia n. 83/2020 resa il 09.10.2019 e pubblicata il 21.02.2020 per un importo complessivo pari ad € 5.075,20, ben poca cosa rispetto al bidone che l’amministrazione Brollo ha preso sul caso Malagnini, 170mila euri sul groppone dei contribuenti e quello ancora da definire del condominio Primavera dove il Tar ha dato ragione ai ricorrenti.