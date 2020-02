CarognaVirus Exxx…Polzive!!! Sbrego virulento in Friuli VG. Il presidente del CONI regionale e l’assessore Gibelli scavalcano Fedriga: firmano circolare apertura degli impianti sportivi. Esclusivo

Massimiliano Pozzo, consigliere comunale di Pozzuolo del Friuli si ritiene “spaesato”. Il CONI del Friuli Venezia Giulia ha pubblicato una circolare, firmata da Giorgio Brandolin (Coni) e da Tiziana Gibelli (regione FVG assessore) in cui viene autorizzata l’attività sportiva negli impianti della nostra regione. Il consigliere Pozzo osserva:

“Non si fanno le messe per i funerali, si chiude la scuola per i ragazzi (obbligo scolastico), si bloccano corsi di formazione professionale e concorsi, e nel mentre gli allenamenti di tutte le discipline sportive si possono fare a patto che non vi sia presenza di pubblico??? SPAESAMENTO”.

Alle osservazioni del consigliere comunale, si aggiunge quello di un’insegnante friulana che va ancora più a fondo e sviscera una questione giuridica che potrebbe inibire la circolare: “…ritengo che una comunicazione del genere debba parimenti essere fatta dalla Presidenza della Regione e non dall’assessore regionale allo sport unitamente al presidente del Coni regionale: non sono loro le autorità competenti in materia di pubblica sicurezza. C’è già tanta confusione e confondere i ruoli non è opportuno (né in questo caso né in altri, ovviamente)”.

È sbrego istituzionale.