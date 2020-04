CarognaVirus Exxx…Polzive!!! Si chiama “Elisa” la fase 2 della lotta al contagio. Primi test sierologici sperimentali in provincia di Pordenone. Al Burlo il primo studio in Italia. Esclusivo.

Si chiama “Elisa” il test sierologico che sarà sperimentato per la prima volta in Friuli VG e sarà la provincia di Pordenone a farlo. L’obiettivo, come riporta oggi “IlGazzettino”, sarà quello di rintracciare nel campione di popolazione sottoposto all’analisi, la cosidetta sieroprevalenza, cioè la quota di popolazione con test positivo per una specifica malattia. Si tratterà di un semplice prelievo che in una prima fase dovrebbe riguardare le persone guarite dal Covid-19. Serve per avere una mappa più accurata del contagio.

Intanto sono stati forniti i dati della prima indagine compiuta in Italia per la valutazione dello stato immunitario in un ospedale, Si tratta del Burlo di Trieste. Ad effettuarlo è stato l’IRCSS attraverso un doppio esame: il classico tampone e il test anticorpale. Il risultato dell’indagine (coinvolti circa 800 dipendenti della struttura) ha confermato che il 17,2% del campione è entrato in contatto con il virus.

E’ bene specificare che il test sierologico non sostituisce la certezza diagnostica del doppio tampone. Ma l’analisi ha una funzione specifica, che viene prima di altre: serve a capire non tanto quante persone abbiano contratto il virus, bensì quante non ne abbiano fatto la conoscenza.