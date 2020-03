CarognaVirus Exxx…Polzive!!! Marchettoni ai tempi della peste. Telequattro di Trieste dedica l’apertura del notiziario serale a Camber, senza domande. “Siamo dei pappagalli a far arrivare qui i cinesi”. Esclusivo.

Il ritorno di TeleCamber.

Ieri sera il notiziario di Telequattro ha dedicato un ampio spazio, senza contraddittorio e domande, all’ex senatore di Forza Italia Giulio Camber. Quelli di “Son Giusto” si sono subito indispettiti: “Era un’inserzione pubblicitaria?” L’ex senatore si è lanciato in una filippica mondiale contro i cinesi: “A Wuhan hanno costruito un laboratorio dove si costruiscono dei virus letatali. E’ una megalopoli che fa parte di una dittatura, quella cinese, con la quale noi facciamo accordi. 8 mesi fa abbiamo firmato un accordo commerciale in 27 punti il cui punto principale è Trieste. Siamo dei pappagalli perché in Cina non si vota, in Cina non ci sono sindacati, è il più grande stato dittatoriale del mondo. Saremo controllati dai cinesi anche quando andremo al cesso”. Resta la marchetta, la singolarità di uno spazio così strategico all’interno di un notiziario concesso all’ex senatore.