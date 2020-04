CarognaVirus Exxx…Polzive!!! Tenebre pasquali. Multa da 400 euri a una donna che andava a pregare sulla tomba del marito. Si mobilita la rete per pagarle la sanzione. Esclusivo.

I commenti e la solidarietà raccolti in calce al brano di Marco Buzziolo illuminano le tenebre pasquali narrate dall’ex giornalista Rai sulla piazza più popolare d’italia, facebook.

Ecco il brano, scrive Buzziolo:

“In un piccolo paese della Bassa Friulana vive una donna a cui di recente è morto il marito. Ogni giorno la povera vedova va a pregare sulla tomba dell’uomo. Parlare con lui – dice – è l‘unica consolazione. Con il blocco per il Coronavirus, lei non ha mai rinunciato a questo pellegrinaggio quotidiano, avendo solo cura di andarci verso sera, quando lungo la stradicciola che dal paesino conduce al cimitero, immerso nella campagna, è certa di non incontrare nessuno, o pochi altri visitatori. Giorni fa è stata sorpresa dalle forze dell’ordine che le hanno inflitto 400 euro di multa. E lei vive con una minuscola pensione di 600 euro. Capisco che “dura lex sed lex”. Ma bisogna anche citare l’altro brocardo del diritto romano che dice: “Summum jus, summa iniuria!”.

Ad ogni modo ora mi informerò presso alcuni miei parenti del posto e vedrò se faranno una colletta per pagare la sanzione. Io sono pronto! A costo di pagarla tutta io”.

Questi alcuni commenti: