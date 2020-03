CarognaVirus Exxx…Polzive!!! Torna l’orgoglio regionale: Sondaggio stratosferico per Zaia: E’ il 3° leader più gradito dagli italiani, stracciati Salvini, Fontana e Di Maio. Al top Lega e Fratelli d’Italia. Esclusivo.

Sondaggio molti significativo quello pubblicato oggi da “Repubblica” ed elaborato da Ilvo Diamanti sui dati forniti dalla Demos in merito al gradimento degli italiani nel momento della peste. Scontato e poco credibile l’affetto per il peggior presidente del consiglio che l’Italia abbia mai avuto (vedi il decreto fiscale e il click day), che ricava un dato confortante pari a 7 su una scala di valori da 1 a 10. Più significativo invece quello degli outsiders che incalzano, ovvero Giorgia Meloni, saldamente al secondo posto e a poca distanza il presidente del Veneto Luca Zaia. Una vera sorpresa che rivela come i presidenti delle regioni in questi momenti di emergenza abbiano un altissimo livello di credibilità e gradimento fra i propri elettori. In questo sondaggio di gradimento, il presidente Zaia straccia Salvini, Fontana e Di Maio. In quanto alle forze politiche, il quesito di “Demos” trasferisce il dato sul quesito: “Se ci fossero le elezioni politiche nazionali, quale partito voterebbe alla camera?”. La Lega si mantiene su livelli altissimi: 28,8%, segue il PD al 21%, Movimento 5Stelle al 14,6 e il trend positivo di Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni che si porta a un ottimo 13,5%. Forza Italia scende al 5,9%.