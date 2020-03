CarognaVirus Exxx…Polzive!!! Treno bloccato a Udine per peste. CortoCircuito in Lega. Danilo Slokar: “Dobbiamo abbassare i toni…”. Mazzolini tuona contro Gabrovec: “E’ un irresponsabile”. Il bollettino ufficiale della regione FVG: 18 casi accertati, Esclusivo.

Una donna lombarda che si trovava su un treno per Trieste è stata portata questo pomeriggio in ospedale per accertamenti, pare colpita dalla peste del 2020.

Poco fa su una diretta fbook condotta da Avarino di Telequattro, il consigliere regionale leghista Danilo Slokar ha riferito: “Sono in montagna, sto bene, qui l’aria è fresca, dobbiamo abbassare i toni (Mazzolini NdR???)”. Lippolis ha fatto il tampone e attende l’esito tra alcune ore.

Bollettino ufficiale delle 16.50 diffuso dalla regione Friuli Venezia Giulia.

La Regione informa che un nuovo caso di contagio da Coronavirus è stato registrato oggi nel goriziano. Si tratta di una donna, le cui condizioni non sono considerate gravi, che attualmente è in isolamento domiciliare.

Salgono quindi a 18 i casi di contagio accertati in Friuli Venezia Giulia.