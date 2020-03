CarognaVirus Exxx…Polzive!!! Udine città aperta: L’assessore leghista Ciani accoglie un egiziano in comando Polizia Locale proveniente dalla Lombardia; panico fra il personale; altissimo rischio infezione. Lo zoppetto e abusivo Dri manda pattiglie a far multe. Virus Eslcusivo.

Un borsone…una mascherina… Da ameno in paio d’ore, nei corridoi del comando della Polizia Locale di Udine è seduto un ragazzo egiziano proveniente dalla zona rossa: Veneto-Lombardia. Accolto ieri sera al Don De Roja di Udine, trasferito in Questura e poi in via Girardini al primo piano. Non c’è un protocollo, i vigili non sanno cosa fare e non ricevono nessuna disposizione. Chi comanda?

Una situazione pericolosissima che rischia di decimare l’intero comando. L’extracomunitario è in attesa che qualcuno degli irresponsabili che guidano il corpo trovi una soluzione. Personale in allarme e angosciato da fatto che uno straniero si trovi in un locale chiuso del comando. Nessuno è in grado di fornire soluzioni, né l’assessore leghista Ciani, né lo squalificato Fontanini, né l’inutile comandante Del Longo e nemmeno l’abusivo Giulio Dri.

Una paranoia totale. A disastro si aggiunge catastrofe: invece di trovare soluzioni, l’assessore leghista pensa solo a fatturare: bastonare gli automobilisti, anche adesso che la città è vuota. Ma non vi vergognate? dare giù ai poveri automobilisti o alle disperate partite iva anche ai tempi della peste. Quali imprese del Nord vorrebbe difendere la Lega ancora ubriaca di Moijto? perché continuate a parlare di impresa? Peggio di Conte.