CarognaVirus Exxx…Polzive!!! Udine città fuori controllo: Lite furiosa fra pakistani davanti al supermerkato, un ferito portato al pronto soccorso. I migrantes se ne sbattono delle autocertificazioni. A Trieste arriva l’esercito. A Monfalcone iniziano le operazioni di sanificazione, a Udine devono fare gli impegni di spesa. Esclusivo.

A Trieste è stato chiamato l’esercito per il controllo della fascia confinaria, 100 militari. La comunicazione è giunta oggi al prefetto di Trieste da parte del ministero dell’interno. Intanto a Udine scoppia il Far West e non si riesce a fermare il nomadismo degli extracomunitari. A Bonzicco (Ud) i migrantes in quarantena se ne vanno a spasso per il paese. L’assessore Roberti ha promesso misure pesanti, tuttavia i pakistani se ne sbattono il casso.

Stamattina un gruppetto di migrantes senza fissa dimora è stato fermato in zona via Roma a Udine. Dopo gli accertamenti sono stati rilasciati, ma il fatto più grave è accaduto nella tarda mattinata. Al supermercato Prix accanto alla stazione, due pakistani ubriachi si sono picchiati selvaggiamente. E’ intervenuta la polizia locale e le altre forze dell’ordine. Uno dei due è stato colpito da una bottigliata in testa ed è stato trasportato al pronto soccorso. Il caso dei migrantes a zonzo è ormai un fenomeno sconcertante e sono in molti a chiedere l’intervento dell’esercito per arrestare il pericoloso allarme sociale che gli stranieri stanno provocando alla popolazione.

In quanto alla sanificazione delle strade, il comune di Monfalcone inizierà con oggi pomeriggio le prime operazioni. A Udine un gruppo di maggioranza aveva chiesto al sindaco di provvedere all’intervento. Devono ancora fare l’impegno di spesa. Tuttavia per completezza d’informazione, l’azienda sanitaria giuliano isontina comunica che non c’è alcuna evidenza scientifica sull’utilità della sanificazione delle strade.