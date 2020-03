CarognaVirus Exxx…Polzive!!! Udine, il buco nero della Lega. Citofonate a Fedriga: “Qui le mascherine sono già arrivate”. Al venerdì della Misericordia Vestaglia insulta i cittadini, si presenta con mascherina spaziale. Vescovi, Arcivescovi, sindaci e infermieri con quelle chirurgiche. Esclusivo.

Udine, il feudo leghista che fa impallidire la Lega. Tanta chiacchiere, tante promesse ai cittadini, poi alla fine scopri che i primi a farsi i cazzi propri sono coloro che dovrebbero tutelare la salute della popolazione. Oltraggiato anche il venerdì della Misericordia. Qual’è la misericordia degli amministratori? Solo pugnette.

Sono giorni che Fedriga si lamenta con Roma per la mancata consegna del materiale sanitario e sono giorni che Riccardi annuncia l’avvio della distribuzione delle mascherine in tutta la regione. Citofonate a entrambi che a Udine le mascherine, ultima generazione (Ffp3, 10 euri cadauna), sono già in uso. Vengono indossate da chi non è sul campo di battaglia, da chi non è in corsia, da chi non svolge nessun servizio pratico per la città ma riposa e si fa fotografare in salotto. Ieri si è avuta una dimostrazione lampante. Per il Venerdì misericordioso, l’arcivescovo di Udine era senza mascherina, quello di Pordenone con una chirurgica, i sindaci di Gorizia e di Pordenone solo chirurgiche. Gli infermieri, nelle corsie degli ospedali, indossano quelle che trovano.

Citofonate a Fedriga e Riccardi, come si vede in foto, che a Udine le mascherine sono già arrivate. E’ inutile che Salvini continui a menarla con la storia delle diseguaglianze in Europa, un suo sindaco è peggio, molto peggio. La triste parodia del marchese del Grillo interpretata da un sindaco squalificato.