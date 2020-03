CarognaVirus Exxx…Polzive!!! Udine sull’orlo di una crisi da peste. Sbrego monatto fra Lega e Fratelli d’Italia: I migrantes fanno quel casso che vogliono. L’assessore Ciani s’insedia in via Girardini. Differito il bando per accogliere 500 migrantes nella provincia di Udine. A Dignano (Ud) 1 extracomunitari positivo. Popolazione esasperata. Esclusivo.

Nella piccola frazione di Bonzicco di Dignano (180 anime), su 8 richiedenti asilo ospitati, 1 è risultato positivo, gli altri in quarantena. Popolazione esasperata, il vicesindaco che se occupa è il leghista Toller. Ed ora Udine, lo sfracello.

I petardi ha iniziato a tirarli in mattinata l’eretico sovranista Antonio Pittioni. Esplosioni in rete derivanti dal fatto che le ordinanze sindacali del leghista Fontanini valgono solo per gli italiani. I migrantes fanno quel cazzo che vogliono, come da foto scattata ieri. Nella caserma Cavarzerani l’impresa che gestisce gli extracomunitari lascia fare e tutti sono in libera uscita, vanno e vengono, in gruppo e senza mascherina. La Polizia Locale ossessionata dal fatturato si occupa solo di multe e ignora l’incolumità dei residenti. A questo punto, sia Pittioni che Luca Vidoni, esponenti di Fratelli d’Italia, hanno preso carta e penna a hanno scritto a sua Eccellenza Vestaglia Fontanini: “Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia chiede un intervento urgente che preveda il divieto di uscita dalla caserma Cavarzerani e dagli altri luoghi dove sono ospitati tutti i richiedenti asilo”. Leghisti impacciati e insultati dai cittadini.

La situazione in maggioranza è esplosiva giacché i migrantes diventano un altro chiodo per la Lega costretta a subire i martellamenti dei meloniani. I rapporti ormai sono a zero. Le figuracce degli ausiliari che segnalano le auto in divieto, i vigili che fanno le multe, l’egiziano parcheggiato per un pomeriggio intero al primo piano di via Girardini; la schizofrenìa dello zoppetto Dri ed ora il trasferimento dell’assessore Ciani in via Girardini. Il comando della polizia municipale scoppia come il palazzo. In tutto questo caos la Prefettura di Udine ha rinviato il termine per la presentazione di un bando di oltre 4milioni di euri al 15 aprile. Di cosa si tratta? leggi.

SERVIZIO DI ACCOGLIENZA ED ASSISTENZA IN SINGOLE UNITA’ ABITATIVE DI 500 CITTADINI STRANIERI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE DALLA DATA PRESUNTA DEL 01.04.2020 FINO ALLA DATA ANCH’ESSA PRESUNTA DEL 31.03.2021. Un anno.

L’OFFERTA dovrà essere fatta pervenire dal concorrente all’Amministrazione attraverso il Sistema, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13.00 del 15/04/2020 (giorno indicato al punto IV.2.2 del Bando di gara), pena l’irricevibilità.

L’importo complessivo dell’accordo quadro – in base al fabbisogno teorico di n. 500 posti destinati all’accoglienza, viene stimato in un importo complessivo di € 4.398.125,00. In arrivo altri 500 migrantes in provincia di Udine. Avete capito bene: Oltre 4 milioni di euri per accogliere in provincia di Udine 500 migrantes. In piena emergenza CoronaVirus la Prefettura di Udine spende circa 10miliardi di lire di vecchio conio per accogliere 500 perditempo impestati. Regione infetta Italia malata.