CarognaVirus Exxx…Polzive!!! Una speranza arriva dal Meridione: si chiama Tocilizumab. Oggi sapremo se la strada è quella giusta. Esclusivo.

Fonte: Messaggero di Roma.

Se la Tac alla quale sarà sottoposto oggi un paziente affetto da coronavirus dimostrerà che la polmonite sta andando via, vorrà dire che la strada che i medici stanno seguendo all’ospedale Cotugno di Napoli per curare i pazienti gravi è forse davvero quella giusta. Paolo Ascierto, presidente della Fondazione Melanoma e Direttore dell’Unità di Oncologia Melanoma, Immunoterapia Oncologica e Terapie Innovative dell’Istituto Nazionale Tumori Irccs Fondazione Pascale di Napoli fino a ieri sera ha voluto tenere il massimo riserbo sulle condizioni dei pazienti, finora sei, sottoposti ad una terapia sperimentale, che sta dando risultati incoraggianti.

I risultati positivi di tocilizumab devono essere ovviamente validati, per questo serve uno studio multicentrico a livello nazionale. «La nostra struttura insieme all’Azienda Ospedaliera dei Colli è stata la prima, in Italia, a utilizzare questa terapia nei pazienti con coronavirus. Ma serve subito un protocollo nazionale per estendere l’impiego di tocilizumab nei pazienti contagiati da coronavirus e che si trovano in condizioni molto critiche. E molto importante che il suo utilizzo venga esteso quanto prima, così potremo salvare più vite»

L’azienda farmaceutica Roche lo fornirà gratis. Ora anche altri ospedali, tra i quali il San Raffaele di Milano, il Sacco, quello di Brescia e di Fano stanno provando a testare il tocilizumab. E anche qui i risultati fanno ben sperare. «Mi hanno detto che a Fano un paziente ha avuto miglioramenti – racconta Ascierto -. Bisogna dire che questo farmaco non agisce contro il virus, ma contro la complicanza del virus. Pertanto per il virus i vaccini ovviamente restano importanti».