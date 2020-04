CarognaVirus Exxx…Polzive…Vade retro Covid. E’ il giorno della limpida luce, salvi 2 pazienti di Grado usciti dalla terapia intensiva, fuori pericolo anche il vice sindaco di Flaibano Valdi De Michieli. Esclusivo

Piegando il poeta: “Fra il disumano transito del virus, splende la limpida luce”. Un martedì di livello che permette di confidare in grandi aspettative sul fronte anti virus, almeno in Friuli VG. Ieri, come anticipato dal sindaco di Gorizia Ziberna, sono stati dichiarati fuori pericolo due pazienti del goriziano usciti dalla terapia intensiva. Oggi è stato il giorno di Bertolaso che è stato dimesso dall’ospedale San Raffaele di Milano, ma soprattutto la conferma che il vice sindaco di Flaibano Ud, Valdi De Michieli è uscito dalla terapia intensiva dove era ricoverato da diverse settimane e ora si trova in una pre sala sotto la stretta osservazione dei sanitari. Anche Valdi De Michieli era presente a quel famoso incontro all’Ausir del 3 marzo scorso a Udine. A tutt’oggi in Friuli VG, i ricoverati in terapia intensiva sono 45.