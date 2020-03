CarognaVirus Exxx…Polzive!!! Vogliono avvelenare gli udinesi!!! La Zamaro incenerisce i disperati del centrodestra; Volete sanificare strade e marciapiedi? “Non c’è nessuna evidenza scientifica…”. Fontanini butta via 22mila euri. Virus Esclusivo,

Follie del peggior centrodestra Friulano. State lontani da Udine il sindaco leghista vuole avvelenare i residenti!!!

Non c’è comune del Friuli che, in un modo o nell’altro, impegni gli amministratori a rendersi utili alla popolazione. A parte Udine, dove vige un disordine ormai patologico. L’ultima che i disperati hanno combinato è mondiale. Secondo gli stregoni che somministrano le paturnie a Fontanini, la sanificazione delle strade e il lavaggio dei marciapiedi potrebbe salvare la città dalla peste. Il sindaco abbocca e, senza chiedere informazioni e approfondimenti, dà ordine alla giunta di deliberare un impegno di spesa di circa 22 mila euri per il servizio lavaggio e sanificazione. Diconsi 22mila euri.

Oggi a stretto giro di circolare della direzione centrale salute (Gianna Zamaro) e della Protezione civile (Riccardi) arriva la precisazione indirizzata a tutti i sindaci della regione FVG: “…considerato che ad oggi non c’è nessuna evidenza che le superfici calpestabili siano implicate nella trasmissione di infezioni respiratorie virali e che i prodotti disinfettanti (…) possono essere dannosi per la salute umana”.

“…In merito all’utilità di sanificare con prodotti disinfettanti strade, piazze e luoghi apetti in genere, si precisa che al momento non sussiste nessuna evidenza scientifica….”

Incenerito Fontanini. Invece di buttare via 22 mila euri avrebbe fatto meglio a preoccuparsi di acquistare qualche mascherina per i bisognosi.