CarognaVirus ExxxPolzive!!! Habemus Navem, la sanità triestina di Poggiana divora oltre sette milioni di euri di dispositivi urgenti. Al servizio gestione ambientale 1 milione e mezzo in mascherine, camicie e calzari. In arrivo i comodini. Esclusivo.

Il totale è da urlo: 7milioni e 171 mila euri di materiale sanitario. Tanto quanto il costo dei cubicoli galleggianti della nave. Si tratta di Acquisti urgenti di apparecchiature biomedicali, attrezzature tecnico economali e arredi per il potenziamento delle strutture dell’ASUGI per fronteggiare l’emergenza COVID-19. Ci sono anche comodini. Due decreti (ambedue del 4 maggio), uno da 2milioni e 240 mila euri e uno da € 4.931.364,57, di quest’ ultimo la maggior parte dell’importo è impegnato al Cattinara e al Maggiore.

Le evidenze a procedere con urgenza sugli acquisti dei dispositivo medici per le strutture dell’azienda triestina e che trovate in calce, portano la data del 24 aprile, ordini effettuati in piena fase discendente.

Il direttore sanitario facente funzione Adele Maggiore e l’amministrativo Eugenio Possamai hanno disposto, sotto la formula di “Acquisti urgenti emergenza Covid”, tutta una serie di materiali di consumo e dispositivi medici da acquistare per fronteggiare l’emergenza. La voce più poderosa è quella dei: “dispositivi di protezione vari per Corona-Virus (facciali, mascherine, camici, calzari, tute, occhiali…)” assegnati al “Servizio di Protezione e di Prevenzione Gestione Ambientale”, totale 1milione e 500 mila euri. Poi ci sono mobili ed arredi, materiali di guardaroba, letti per terapia intensiva, di degenza, casseforti, comodini con tavolino incorporato, armadi portafarmaci, ventilatori portatili, umidificatori, ventilatore da trasporto ecc. che portano il totale ai 7 milioni 140 mila euri. Urlo.

Ecco un brano di una dei 2 decreti: (in calce le distinte)

Emergenza epidemiologica da Covid-19. Acquisti urgenti di Dispositivi di Protezione Individuale, dispositivi medici e materiali di consumo per apparecchiature per Strutture diverse di ASUGI per fronteggiare l’emergenza COVID-19. Presa d’atto delle procedure avviate e degli acquisti effettuati. € 2.240.900,95. e € 4.931.364,57.

Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario f.f. (Adele Maggiore), del Direttore Amministrativo (Possamai) e del Direttore dei Servizi sociosanitari (Maria Chiara Corti); il direttore Antonio Poggiana approva le procedure di acquisto per l’acquisto di Dispositivi di Protezione Individuale, dispositivi medici, servizi e materiali di consumo per apparecchiature evidenziati negli elenchi allegati al presente decreto quale parte integrante del medesimo contenente l’evidenza dei beni acquistati con i relativi importi, CIG, fornitori e strutture destinatarie per complessivi € 2.240.900,95 (Imponibile € 1.836.804,06 + IVA 22% € 404.096,89); più altri € 4.931.364,57.