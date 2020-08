CarognaVirus Fvg Exxx…Polzive!!! La Procura di Udine ha aperto un fascicolo sul caso mascherine. Diverse persone indagate, ipotesi di reato su affidamenti diretti per le mascherine per un valore di 2 milioni e 400 mila euri. Trema la regione. L’esposto di Edy Sanson. Esclusivo

La Procura di Udine ha aperto un fascicolo a carico di esponenti di vertice della regione sul caso mascherine. L’impulso pare sia stato dato da un esposto di Edy Sanson, consulente del calzaturificio Norton di Cisterna del Friuli (Ud) risalente al marzo scorso. Come si sa, nell’occhio delle pagine di Leopost erano finiti due ordinativi pari a circa 2 milioni e 400mila euri così suddivisi: 1 milione e 400 mila alla TTK di Pasian di Prato e circa 1 milione alla Ma.Re. di Chions (Pn).

L’esposto di Edy Sanson contesta un’ ipotesi di frode in commercio con conseguente pericolo per chi utilizza le mascherine.

Il nodo è quello della “autodichiarazione” sul grado di filtrazione delle mascherine che le ditte possono ottenere solo dopo uno specifico test sulla mascherina stessa. E per sottoporre al test le mascherine servono dai 7 ai 20 giorni. Secondo Edy Sanson i tempi per ottenere la certificazione e quelli di risposta al bando non sarebbero stati compatibili.