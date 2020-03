CarognaVirus. Il comandante della polizia municipale di Monfalcone Rudy Bagatto è risultato positivo al virus

Rudy Bagatto, di San Daniele del Friuli e comandante della polizia municipale di Monfalcone è risultato positivo al test. Si trova ricoverato a Udine.

L’Amministrazione comunale di Monfalcone comunica che un caso di contagio sta riguardando il Comandante della polizia municipale, assente da alcune giornate dal servizio.

Appresa la notizia, il sindaco Anna Maria Cisint ha adottato immediatamente tutte le misure necessarie in questi casi, dando disposizione per la chiusura del comando della polizia municipale, per il quale è stata disposta la sanificazione degli ambienti di lavoro e invitando il personale a sottoporsi alle idonee procedure.

Il sindaco, in linea con le disposizioni ministeriali, ha stabilito anche la sospensione degli sportelli aperti al pubblico e ha rivolto un appello ai cittadini a rispettare rigorosamente le disposizioni adottate dal governo, e sollecitate anche dalla nostra Regione, finalizzate a ridurre il più possibile i contatti e la mobilità al fine di fermare il contagio