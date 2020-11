CarognaVirusFvg Exxx…Polzive!!! Il Friuli resta zona arancione. Rapporto tamponi-contagi da paura, oggi sfiorato il 12 per cento. 35 morti. Esclusivo.

Fedriga lo ha annunciato stamattina: «Esclusa l’ipotesi della zona rossa per il Friuli Venezia Giulia». Peggiorano i rilievi sulla percentuale tamponi-contagi. Oggi sono stati rilevati 864 nuovi contagi (l’11,86 per cento dei 7.284 tamponi eseguiti) e 35 decessi da Covid-19.

Fedriga sostiene che le rilevazioni sono buone, eppure i rapporti sono tutti in peggioramento.

«Le rilevazioni sono buone e da Roma mi hanno assicurato che il trend è in costante miglioramento». In realtà il termine monitorato con attenzione dai vertici regionale, era quello dell’altro ieri e riferito al famigerato Rt, che indicava un incoraggiante 1,09. Se nei prossimi giorni venisse limato anche il decimale, per il FriuliVG si schiuderebbero le porte della zona gialla, come il Veneto. Una boccato d’ossigeno che lo stesso Fedriga ammette: «Prossimi obiettivi? Tornare in area gialla». Ecco il dispaccio di stamane:

«Ho sentito per le vie brevi il ministro Speranza, che mi ha confermato, anche alla luce delle rilevazioni nazionali, il miglioramento dei dati in Friuli Venezia Giulia. Questo comporta che ogni ipotesi di passaggio in zona rossa sia esclusa. Inoltre, se le statistiche continueranno a migliorare, con il nuovo Dpcm la Regione tornerà in zona gialla: una condizione che, numeri alla mano, sarebbe già realtà, ma che, ai sensi dell’ultimo decreto, necessita di 14 giorni per diventare esecutiva».