CarognaVirusFvg Exxx…Polzive!!! Il Friuli straccia la Lombardia sui dispositivi: il Record dei magheggi sugli affidi per le mascherine è nella regione di Fedriga. Due nomi sul podio: TTK e Ma.Re. Esclusivo.

Il Friuli sul podio. Almeno nel campo dei magheggi e degli affidi. Il presidente della Lombardia si indispettisce, diffida la trasmissione Tv Report per una vicenda di fornitura di camici ma in Friuli va peggio, molto peggio.

Friulani coglionati dai maneggioni locali. La Ma.Re di Chions (PN), sponsorizzata sulla stampa dal presidente di Confindustria Alto Friuli Agrusti, ha ricevuto ordini per 232mila mascherine pari a un importo di circa 1 milione di euri. Il prezzo d’acquisto oscillava fra i 3,40 e i 3,25 euri a pezzo. In quanto alla TTK di Pasian di Prato (Ud), legata all’associazione #udineacasa, il consigliere regionale Sergo ha scoperto un magheggio da Rai Uno. Quello della data, anzi due date, che non tornano. La quarta offerta delle ditta TTK di Pasian di Prato, assunta al protocollo della Protezione Civile per la fornitura di 100mila pezzi, porta la data del 16 aprile, 5 giorni dopo l’avviso di archiviazione apparso sul sito. Il numero di protocollo è il 105011/20 assunto il 16 aprile. L’11 aprile il bando era cessato. La ditta legata all’associazione di volontariato udinese #udineacasa, pur in assenza di personale, aveva ricevuto l’affidamento della fornitura grazie a una magia: pur in assenza di personale, era riuscita a produrre e assemblare ben 12mila mascherine al giorno. Magia. Per capire il livello di magheggio cui il Covid aveva fatto salire il mercurio basta confrontare i prezzi delle ditte friulane con quelli di altre ditte.

La «PuntoAgoService srl» di Grumo Nevano (Na) propose un prezzo di 1,1 euri a mascherina, imbustate a 2 a 2 e, su richiesta, il logo della regione. ESCLUSA

La sprekopolis friulana, con sede a Palmanova, dispose l’acquisto solo di 50mila pezzi. Totale dell’importo, 91 mila euri.

Stesso metodo usato per l’acquisto di ulteriori 20mila pezzi dalla «GM FASHION GROUP» di San Gennaro Vesuviano (Na), 1,50 euri a mascherina per un totale di 36.600 euri. Ignorati ulteriori ordini.

La Protezione Civile FVG per le forniture più importanti si è rivolta alle due ditte più care: TTK e Ma.Re. Al palo le altre aziende che, pur con credenziali maggiori di quelle “protette”, venivano coglionate oppure salvate al fotofinish come i casi di Punto Arredo di Villa Vicentina: 1,30 a mascherina. Creative Salad €1,60 a pezzo e la ZLG di San Vito al Torre 1,50 al pezzo.