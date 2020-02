CarognaVirusShow Exxx…Polzive!!! Fedriga annuncia l’emergenza, il suo direttore (90mila euri/anno) se ne sbatte e se la gode a Lubiana, anche oggi introvabile. Riccardi fa promozione per un giornalista del Messaggero Veneto. Esclusivo.

Sul sito della Regione FVG alla pagina dell’agenzia di stampa della Giunta e nella redazione di Trieste, appare ancora il nome di Fabio Carini. Dal 1° gennaio è direttore responsabile dell’agenzia di stampa del Consiglio, quella di Zanin, per intenderci. Nessuno se n’è accorto dell’incarico in duplex: direttore da una parte, consiglio, e vice redattore dall’altra, giunta. Il responsabile, nominato da Fedriga, tira 90 mila euri/anno.

Cosa c’è dietro il CoronaVirus show? Una variegata costellazione di attori, illusionisti, portaborse, arrampicatrici e imboscati all’estero. A molti, com’è normale, l’emergenza (nessun dubbio, sia ben chiaro) risulta fastidiosa, irritante, anche per chi è stato nominato al vertice dell’agenzia di stampa della giunta regionale che si trova in queste ore nel pieno dell’emergenza. Trattasi di Demetrio Filippo Damiani, direttore responsabile dell’Agenzia di Stampa Regione Cronache (90mila euri/anno).

Damiani è stato nominato direttore da Fedriga e ieri, nel pieno di una bufera mondiale che entrerà nella storia, si faceva immortalare a Lubiana, accanto a un orso bianco, ben lontano dalla frenesia di una domenica indimenticabile per la regione FVG, suo datore di lavoro. Il commento del direttore consegnato alla rete contiene un risvolto deamicisiano: “Sono cresciuto. O forse no”. Toccata e fuga con orgoglioso imboscamento all’estero in piena emergenza. Se un direttore non sta al suo posto in casi come questi, quando dovrebbe starci? Fedriga impacciato.

Molto più a suo agio invece il vice presidente Riccardi che oggi (lunedì), durante l’incontro con i sindaci in auditorium della regione a Udine, ha diffuso il rotocalco fotografico della giornata su twitter. Il team del vice presidente è composto da Anna Santangelo, Bruno De Luca e Grazia Ecoretti, oltre che della indossatrice Zamaro.

Però Riccardi ha voluto promuovere sul suo profilo twitter, un giornalista del Messaggero Veneto, Pertoldi, che ha saputo trasformare il quotidiano friulano in un bollettino di propaganda smaccatamente subalterno all’erede di Giovanni Collino, la dimostrazione è data dalla foto che l’assessore ha pubblicato sul rotocalco fotografico CoronaVirusShow in cui viene intervistato dal giornalista. Promozione. Si hanno notizie certe che la compensazione per tanta disponibilità per colui che ambisce alla candidatura alla presidenza della regione, sia stata premiata con un incursione a Brusselles a metà febbraio.