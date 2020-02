CarognaVirusShow Exxx…Polzive!!! New entry nel cast degli attori del cinema virulento: L’ego smisurato colpisce l’indossatrice filo-titina Gianna Zamaro, direttore centrale salute comandata badante di Riccardi. Esclusivo.

La dirigente della salute Fvg Gianna Zamaro, si è trasferita alla Protezione Civile. La sanità Fvg abbandonata al suo scivoloso destino, prima la passerella, poi i pazienti. Riccardi rules. La foto del capospalla con una stella rossa in bella mostra indossato dalla indossatrice-direttrice centrale salute Gianna Zamaro, ha fatto il giro di tutto il Nord Est. Una bella stella rossa è stampata sulla schiena della badante, fra Riccardi-Fedriga e il tecnico Aristei. Il simbolo a 5 punte ha creato il panico in maggioranza dopo le paturnie dei Benito-remix a Basovizza di 15 giorni fa. Chi è la filo-titina infilata fra i tre? Si tratta di Gianna Zamaro, la direttrice centrale salute che, per sfilare davanti alle telecamere del Virus Show si è trasformata in una indossatrice di abiti e confezioni femminili. E’ il film del CoronaVirusShow. Il cinema che fornisce l’occasione per ostentare la rassegna di borsette, guanti, accessori, foulard sul tavolo della protrezione civile. I maligni riferiscono che sia la nuova badante di Riccardi, diversamente da Fanny Codarin, la Zamaro sfoggia in Protezione Civile (…???) giacche improbabilmente colorate, girocollo green, calzature (ieri su Telefriuli) da befana e una cesta di capelli da far invidia a Rudd Gullit. Così va il mondo nel sistema sanitario Fvg. Il compito della dirigente sarebbe quello di ottimizzare e migliorare i servizi degli ospedali regionali dell’era Riccardi, ma la ribalta cinematografica ha rapito Gianna Zamaro ai suoi impegni, l’indossatrice della peggior riforma sanitaria che il FVG abbia mai conosciuto.