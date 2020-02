CarognaVirusShow Exxx…Polzive!!! Toni Capuozzo: “…Siamo come Tafazzi, gli unici ad aver ucciso il turismo e sabotato l’economia”. L’albergatore Mattiussi furioso; imprenditori del NordEst attaccano gli “attori” politici: hanno un Ego smisurato, solo foto, comunicati e passerelle (Zamaro). A Udine i capigruppo si ritrovano “…per parlare”. Esclusivo.

Come farsi male, ma molto male trasformando un’influenza in una tragedia. Ieri addirittura c’è stato un organo d’informazione regionale che dava la morte di una persona, per presunto corona virus, a 40 Km dal Friuli, la distanza come ansia. Pazzesco. Ossessione e delirio terroristico. Da una settimana i politici di ogni ordine e grado sono immersi in questo film e hanno perso il senso della realtà. Uno show mediatico, un rotocalco d’immagini mai visto prima. Indossatrici (Zamaro), assessori che in una riunione riescono a postare su twitter una 50ina di foto (Riccardi), sindaci che convocano vertici solo per “parlare” (Udine, testimonianza diretta), altri che impediscono attività commerciali all’aperto ma autorizzano le cene del mercoledì di Quaresima.

Uno show mediatico che Toni Capuozzo e gli imprenditori del Nord Est sintetizzano così: “La comunicazione politica ha generato una sorta di allerta terroristica…, si rischia la paralisi”. Danni incalcolabili che l’albergatore Mattiussi definisce gravissimi e si scaglia contro alcuni esponenti di maggioranza per i toni e i modi dimostrati in questa emergenza. Capuozzo è ancora più duro:

“E’ il circo Italia, dove ci hanno trasformato nei cinesi d’Europa. Se Pechino non brilla per trasparenza, Roma anche. (…) Un solo punto: se davvero gli altri non hanno i nostri stessi casi è perché, poveri inglesi, francesi e tedeschi, sono meno capaci di noi ?

O sono più furbi: hanno evitato di fare i controlli e lasciano morire gli anziani in modo, per così dire, inavvertito e normale ? Se è così allora siamo proprio dei tafazzi: gli unici ad aver trasformato qualcosa che è poco più di un’influenza in una tragedia, ad aver ucciso il turismo, sabotato l’economia, ad aver trasformato il popolo in un accaparratore collettivo di pasta e disinfettanti”.