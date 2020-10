CarovanaVirus Exxx…Polzive!!! Spaventoso assembramento al via del Giro d’Italia a Udine. Fedriga consacra Udine città-simbolo della lotta al Covid. Esclusivo.

In Friuli si consuma il primo sbrego fra governo centrale e periferia. Più di qualche cittadino si è chiesto se oggi a Udine il sindaco Fontanini avesse firmato un’ordinanza di liberazione dai DPCM governativi. Al via della 16esima tappa l’assembramento umano era spaventoso. Fedriga ha definito il capoluogo friulano città simbolo della lotta al Covid. Lo spettacolo si può notare da questa immagine ripresa in via Vittorio Veneto. Fontanini, come ha ribadito più volte, non intende applicare decreti governativi in periferia. I prefetti sono sempre stati nel mirino di Bossi-Maroni, i fondatori della Lega.