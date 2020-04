Case di Riposo. La Procura di Pordenone procede d’ufficio. Ipotesi di omicidio colposo a San Vito al Tagliamento e Castions di Zoppola (14 morti).

La catena di decessi verificatesi nelle strutture di Castions di Zoppola e di San Vito al Tagliamento (Pn), ha allarmato la Procura di Pordenone. Il Procuratore Raffaele Tito ha aperto un fascicolo “d’ufficio”, non ci sono esposti da parte di familiari o categorie sindacali. L’ipotesi di reato sul quale dovranno indagare i due sostituiti incaricati è quella di omicidio colposo plurimo. “Vogliamo capire come sono avvenuti i contagi e se ci sono state delle leggerezze”. Riferisce il Procuratore Tito. L’attenzione è molto alta, soprattutto per quanto riguarda la Micoli-Toscano di Castions di Zoppola, dove sono deceduti 14 ospiti contagiati dal Corona-virus e altri 39 risultano positivi. Nell’Hospice sanvitese, in un reparto destinato ai Covid, sono invece mancati 4 pazienti, alcuni dei quali contagiati nella RSA di San Vito.

