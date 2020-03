Caso Porcia (Pn). Nessuno sbrego col sindaco Sartini. ProgettoFvg scarica l’ex assessore Paronetto.

Progetto FVG – che pur ringrazia Mario Paronetto per il contributo al movimento e per quanto fatto da Consigliere ed Assessore – ribadisce quindi l’impegno e la totale fiducia nei confronti di questa Amministrazione e del Sindaco Sartini e dell’intera Coalizione di Centro Destra.

Nei prossimi giorni, d’intesa ed in accordo con i vertici del partito, incontreremo il Sindaco per valutare la situazione e individuare un nuovo assessore che possa concretamente costituire un valore aggiunto per l’Amministrazione.

Paolo Re Coordinatore Progetto FVG Porcia-